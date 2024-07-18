نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يوقع مع ليني يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي مانشستر يونايتد، صفقة ضم ليني يورو لاعب ليل الفرنسي وذلك بعد منافسة مع ريال مدريد.

ليني يورو ينتقل إلى مانشستر يونايتد 2029

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن ليني يورو وقع للتو عقده كلاعب جديد مع مانشستر يونايتد.

وأضاف رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن مانشستر يونايتد أكمل الصفقة بعد الاتفاق مع ليل واللاعب ليني يورو.

وواصل: “الناديان الآن يتبادلان المستندات اليوم، أما ليني يورو فقد وقع مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2029، كما تم إجراء الفحوصات الطبية أيضًا”.