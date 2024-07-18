نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكاس فاسكيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تجديد عقد لوكاس فاسكيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسم إضافي.

بيان ريال مدريد عن تجديد عقد فاسكيز

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، لكن الفريق الملكي قرر تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس: "وافق ريال مدريد ولوكاس فاسكيز على تمديد عقد لاعبنا الذي لا يزال مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2025".

وتابع البيان: "وصل لوكاس فاسكيز إلى ريال مدريد في عام 2007، في سن السادسة عشرة ولعب في جميع فئات فريق الشباب لدينا من Juvenil C إلى الكاستيا في عام 2014".