نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ولايبزيج يتصارعان على ضم لاعب منتخب هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل كل من بايرن ميونيخ ولايبزيج الألمانيان السباق من أجل ضم تشافي سيمونز لاعب وسط منتخب هولندا، وكان اللاعب قد إنتقل إلى لايبزيج على سبيل الإعارة قادما من باريس سان جيرمان وحاليا يتسابق كل من الناديان الألمانيان على ضم خدمات لاعب خط الوسط الهولندي.



ولا يريد تشافي العودة إلى باريس سان جيرمان لأنه يخشى ألا يحصل على وقت كاف للعب، يريد بايرن ولايبزيج إعارة اللاعب على الأرجح مع خيار الشراء.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن النادي البافاري أصبحت الآن في المقدمة، حتى أن هناك حديث عن رسوم نقل بقيمة 90 مليونا.



وكتبت الصحيفة: "تستشهد بعض المصادر بمبلغ 90 مليون يورو لخيار الشراء في عرض البايرن".



وهذا من شأنه أن يجعل التوقيع الدائم للاعب العام المقبل ثاني أغلى صفقة شراء للبايرن على الإطلاق خلف هاري كين الذي إنتقل للنادي البافاري قادما من توتنهام الذي كلف أقل بقليل من 100 مليون يورو في الصيف الماضي.

ويعمل النادي البافاري حاليا على بناء القوة عندما يتعلق الأمر بتشافي سيمونز وكان المدير الرياضي للبايرن ماكس إيبرل (50) عاما يسعى وراء اللاعب لأسابيع على أي حال.

كما يسعى البايرن إلى ضم ديزيريه دوي لاعب رين الفرنسي البالغ من العمر 19 عاما.

ووفقا لصحيفة ليكيب هناك عرض حاليا بقيمة 45 مليون يورو للاعب رين، من باريس سان جيرمان من كافة الأماكن، وهذا يعني أن العرض يزيد بعشرة ملايين يورو عما قدمه بايرن ميونيخ للنجم الهجومي المرن، رين يتصور أن رسوم إنتقال اللاعب من صفوفه تبلغ 60 مليون يورو.