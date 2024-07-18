رحبوا بالمرعب.. القادسية يعلن التعاقد مع أوباميانج رسميًا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي القادسية بشكل رسمي عن نجاحه في التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وعلق النادي على تعاقده مع اللاعب من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقه: "احـموا شباككم وحصنوا مرماكم المرعب وصـل".

وقد نجح أوباميانج في خطف أنظار عمالقة أوروبا بعد تألقه الواضح مع نادي مارسيليا الموسم الماضي ومساهمته في 41 هدف من أصل 50 مباراة لعبها مع الفريق.

ولعب أوباميانج لصالح كل من نادي أي سي ميلان الإيطالي، بروسيا دورتموند الألماني، أرسنال وتشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني ومارسيليا وحاليًا سيكون القادسية.



الجدير بالذكر أن القادسية أعلن تعاقده مع خنس صفقات في وقت سابق على رأسهم الاسباني ناتشو مدافع ريال مدريد السابق.