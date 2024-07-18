باريس سان جيرمان يكثف مفاوضاته لضم جوهرة بنفيكا البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير فرنسية صباح اليوم عن دخول باريس سان جيرمان في مفاوضات مكثفة لضم البرتغالي الشاب جواو نيفيز في الأنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الفريق الفرنسي أتم الأتفاق مع جواو نيفيز لاعب بنفيكا البرتغالي علي كافة الأمور الشخصية والتعاقدية.

وأضافت ان اللاعب البرتغالي الواعد منح إدارة باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للتفاوض مع النسور، تمهيدًا للانتقال إلي صفوف الفريق في الموسم الجديد.

باريس سان جيرمان يضغط بقوة لضم البرتغالي جواو نيفيز

وأشارت إلي أن جواو نيفيز محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية، التي أبدت رغبتها القوية في ضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

والجدير بالذكر ان عقد اللاعب الشاب "نيفيز" مع فريقه بنفيكا البرتغالي يمتد حتي يونيو 2028.

وشارك البرتغالي البالغ من العمر 19 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 48 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.