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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة الأسعار التي تم إعلانها لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

شبانة ينتقد بيراميدز بسبب رفع أسعار التذاكر

وقال شبانة غي تصريحات إذاعية خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم إنه وبالرغم من أن تحديد أسعار التذاكر هو حق أصيل لأي نادي منظم لأي مباراة بالدوري لكن يجب مراعاة الجماهير في التكلفة.

وأضاف شبانة، بأن مقارنة سعر تذكرة المباراة بأسعار مباريات أخرى كانت أكثر أهمية وشعبية ستجدها أغلى بكثير.

وأردف، بأن واقعة أسعار التذاكر المرتفعة سلطت الضوء على تلك الثغرة بحيث ستفتح المجال أمام كل الاندية غير الجماهيرية برفع أسعار التذاكر أمام الفرق الجماهيرية حتى تقلل عدد حضور جماهير منافسيها.. مشيرا إلى ضرورة تدخل اتحاد الكرة في الموسم المقبل لسن قوانين تحدد سعر أقصى للتذكره.

واختتم، موجها رسالة إلى مسئولي بيراميدز بأنه إذا كان هدفكم الربح المادي من وراء المباراة فلتمنحوا جماهير الأهلي السعة الكاملة للإستاد وستحضر كلها لتملئه مهما كان سعر التذاكر.

وسخر شبانة من المبالغة فى الاسعار قائلا إذا كنت رايح مصيف اعتقد هيكون ارخص من تذكرة هذه المباراة!.بسبب الأهلي.. شبانة ينتقد بيراميدز بسبب رفع أسعار التذاكر

انتقد الإعلامي محمد شبانة الأسعار التي تم إعلانها لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شبانة غي تصريحات إذاعية خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم إنه وبالرغم من أن تحديد أسعار التذاكر هو حق أصيل لأي نادي منظم لأي مباراة بالدوري لكن يجب مراعاة الجماهير في التكلفة.

وأضاف شبانة، بأن مقارنة سعر تذكرة المباراة بأسعار مباريات أخرى كانت أكثر أهمية وشعبية ستجدها أغلى بكثير.

وأردف، بأن واقعة أسعار التذاكر المرتفعة سلطت الضوء على تلك الثغرة بحيث ستفتح المجال أمام كل الاندية غير الجماهيرية برفع أسعار التذاكر أمام الفرق الجماهيرية حتى تقلل عدد حضور جماهير منافسيها.. مشيرا إلى ضرورة تدخل اتحاد الكرة في الموسم المقبل لسن قوانين تحدد سعر أقصى للتذكره.

واختتم، موجها رسالة إلى مسئولي بيراميدز بأنه إذا كان هدفكم الربح المادي من وراء المباراة فلتمنحوا جماهير الأهلي السعة الكاملة للإستاد وستحضر كلها لتملئه مهما كان سعر التذاكر.

وسخر شبانة من المبالغة فى الاسعار قائلا إذا كنت رايح مصيف اعتقد هيكون ارخص من تذكرة هذه المباراة!.