تفاصيل رسالة تركها المسلح الذي أطلق النار على ترامب بإحدى منصات الألعاب

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أحمد جودة - القاهرة - ‏أفادت ABC NEWS، بأن المسلح الذي أطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترك رسالة على إحدى منصات الألعاب دعا فيها لمتابعة ما سينفذه في 13 يوليو.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.