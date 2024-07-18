نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الموسيقى العربية على المكشوف بمهرجان الأوبرا الصيفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء حيث تقدم الفرقة الموسيقية حفلًا بعنوان شباب فى شباب بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الأحد 21 يوليو على المسرح المكشوف، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.



أشهر أعمال الطرب

يتنوع البرنامج بين أشهر أعمال الطرب التي شكلت الوجدان المصري والعربي بالإضافة إلي موسيقي الأفلام والمؤلفات المعاصرة منها: "موسيقى اللي بالي بالك، أبو على وأغنيات سهر الليالي، اه لو تعرف، اسمع قلبي، عارفة، حلف القمر، بتونس بيك، كتير بنعشق، يونس، أتحدى العالم، زي الهوى، وغيرها"، أداء النجوم الشباب كنزي، مؤمن خليل، فرح الموجي ومحمد حسن.

مهرجان الأوبرا الصيفى

جدير بالذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور لعدد من النجوم والفرق المتميزة وكذا إلقاء الضوء على شباب الفنانين الموهوبين ويضم برنامج الحفلات ألوانًا إبداعية متباينة تناسب الجمهور بمختلف الشرائح العمرية والإجتماعية والثقافية.