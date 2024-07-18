وزير البترول يستقبل سفيرة النرويج بالقاهرة: مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر مستقبل مصر في الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 04:29 مساءً - استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السيدة هيلدا كليمستدال سفيرة النرويج بالقاهرة ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذى بشركة سكاتك النرويجية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط حيث تم بحث آخر مستجدات تنفيذ مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تعزيز التعاون فى مشروعات التحول الطاقى والطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن الشركات النرويجية تمتلك خبرات متميزة فى مجال تكنولوجيات التحول الطاقى والهيدروجين الأخضر وخفض الكربون وتساهم فى تحقيق النجاحات فى مجال المشروعات الخضراء فى قطاع البترول، مشيراً إلى الدعم الكامل الذى يقدمه القطاع لتنفيذ مثل هذه المشروعات فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الكبيرة لتحقيق النجاحات والعوائد للجانبين.

وأضاف الوزير أن التحديات الحالية تستدعى العمل على كافة الأصعدة للتغلب عليها وتوفير عوامل النجاح للمشروعات الجارى العمل عليها وخاصة زيادة الانتاج وسد الفجوة وذلك بالتوازى مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع فى الطاقات الخضراء لما توفره من عوامل جذب للاستثمارات وتوفير الموارد لصناعات القيمة المضافة.

وأكد بدوى أن قطاع البترول يتحرك لتنفيذ توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلى أو دراسة التنفيذ بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

ومن جانبها أكدت السفيرة النرويجية على التوافق التام لانجاز المشروعات المفيدة للبلدين وخاصة نجاح مشروع الهيدروجين الأخضر فى ضوء المقومات التى تمتلكها مصر فى هذا المجال والخبرات الكبيرة التى تقدمها شركة سكاتك.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم