بعثة مصر ببطولة موسكو للفروسية تكشف كواليس تتويج الفراعنة بالبطولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 05:26 مساءً - كشف هاني مجدي رئيس بعثة منتخب مصر ببطولة موسكو الدولية للفروسية، كواليس تتويج الفراعنة بذهبية الفرق والفردي، موضحًا: «أهدي هذا الفوز الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة المصرية بصفة عامة والفروسية بصفة خاصة».

وأضاف "مجدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الدعم الكامل للفرق والمنتخبات، ما جعلنا في وضع قوي جدا ومنافسة قوية في بطولة موسكو».

وتابع: «نحضر في الاتحاد المصري للفروسية لبطولة موسكو منذ 3 شهور لعمل معسكر تدريبي للفرق، ونحمد الله على أننا عملنا معسكر قوي جدا بمشاركة عناصر مميزة للغاية، وكان رفع علم مصر أمرا رائعا بالنسبة إلينا، والفوز بالبطولة كان أمرا رائعا للغاية، وفريقنا كان الأصغر سنا بين كل الفرق المشاركة، وحصل على الاحترام والتقدير من كل الدول».