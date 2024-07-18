رئيس حزب الاتحاد: على الحكومة أن تكون عند الثقة التي منحها لها نواب الشعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 06:36 مساءً - أعلن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة الذي تم طرحه على مجلس النواب، والذي شكل لجنة خاصة لمناقشته ودراسته في 11 اجتماع تم عقدهم على مدار 6 أيام.

وأكد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن تكون الحكومة عند الثقة التي منحها لها مجلس النواب، والتي تعد بمثابة ثقة من الشعب المصري نفسه، الذي ينتظر الكثير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على كافة المستويات والقطاعات المختلفة.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن منح مجلس النواب ثقته للحكومة بعد الموافقة على برنامجها المقدم، لا يعني أن تلك الثقة "شيك على بياض" للحكومة وأنها لا تُحاسب ولن تُسأل عن تنفيذ البرامج التي تعهدت بها أمام النواب والشعب المصري، لافتًا إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ السياسات والبرامج التي وضعتها وفق الجدول الزمني المحدد.

وذكر رضا صقر، أن هناك تحديات تواجه الحكومة الجديدة أهمها الملف الاقتصادي، والذي يجب أن يكون على رأس أولوياتها، حتى يشعر المواطن بالرضا على أداء الحكومة، إضافة إلى ضرورة التركيز على محور بناء الإنسان من خلال التطوير في أساليب الصحة والتعليم، فضلا عن تمكين المرأة والشباب، والذي يفتح آفاقا أرحب تساعد على النمو المستدام وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين مجلس النواب والحكومة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالرقابة التي يتصيد من خلالها النواب الأخطاء، بل يتعلق بتصحيح مسار إذا ما رأى النواب أن هناك حياد عن البرنامج ومداه الزمني الذي وضعته الحكومة.