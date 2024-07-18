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تمكين المرأة والشباب.. التحالف الوطني مفهوم جديد لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 05:26 مساءً -  

ساهم التحالف الوطني للعمل التنموي في تعزيز جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إطلاق عدد من المبادرات التى من شأنها دعم تمكين المرأة والشباب اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وتحرك التحالف الوطني في طريق رفع المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين في الحوار الوطني؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

 

كما نظمت مؤسسات التحالف برامج تدريبية ضمن توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات اللازمة، فضلا عن دعم السيدات لتمكينهم اقتصاديا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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