جبالي يكلف تشريعية النواب بالانعقاد فى الإجازة لمناقشة قانون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 04:28 مساءً - كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن اللجنة الدستورية والتشريعية تضم قامات قانونية مميزة، وسيكون قانون الإجراءات الجنائية حال صدوره علامة تاريخية بعد أن كان مبعثرا فى عدة تعديلات.

قانون الإجراءات الجنائية

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية للجنة الفرعية المشكلة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: اللجنة بذلت مجهودا كبيرا فى المناقشة التى استمرت عدة اجتماعات وانتهت من عملها، لتبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس عملها، وسنكون على مشارف الانتهاء ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: قانون الإجراءات الجنائية هى نتاج حقيقى لعمل متواصل وتمثل طفرة فى مجال حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

ولفت إلى أن هناك تعديلات هامة سيشهدها القانون الجديد ومن بينها تخفيض الحبس الاحتياطى والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية والمزيد من الضمانات الإعلامية.