مصر الخير: فك كرب 75 ألف غارم وغارمة وتوعية آلاف المستفيدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 04:28 مساءً - قالت الدكتورة حنان الدرباشی، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، إن المؤسسة نجحت في فك كرب 75 ألفا و500 غارم وغارمة خلال الفترة الماضية، وتستهدف فك كرب 5 آلاف آخرين خلال العام المقبل.

وأشارت “الدرباشي” إلى أنه تم استحداث هدف جديد لقطاع الغارمين هو التوعية المالية والقانونية للمجتمع للحد من ظاهرة الغرم التي تهدد استقرار الأسرة وكيانها، وأيضا تخفيف العبء عن كاهل هذه الأسر من خلال التكامل مع قطاعات المؤسسة الداخلية منها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي لحل مشكلات هذه الأسر وتوفير الفرصة لهم لبدء حياة جديدة.

وأضافت الغارمون والغارمات يعانون من نقص الوعى القانونى وعدم معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم وعدم قدرتهم على ترتيب أولوياتهم المالية، وبناء عليه فقد تم تقديم التوعية المالية والقانونية لأكثر من 15 ألف مستفيد خلال الاشهر الماضية من خلال إطلاق قوافل توعوية تصل للمواطنين فى كل المحافظات.

محافظ القاهرة يشيد بدور "مصر الخير" فى الخدمة الطبية للمواطنين

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، القافلة الطبية الشاملة للكشف على ذوى الإعاقة التى تنظمها مؤسسة "مصر الخير"، على مدار يومى الخميس والجمعة بمركز صحة الأسرة بكفر العلو بحلوان.

وثمن محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، في هذه المناطق في إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

من جهتها، قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن القافلة الطبية تستهدف الوصول لأكثر من ٥٠٠ مستفيد من ذوي الإعاقة في تخصصات الباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والمسالك، والجلدية والجراحة، والقلب، والمخ والأعصاب، والنفسية والعصبية، والسمعيات، حيث تقدم الخدمة الطبية اليوم وغدًا من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٥ مساء.