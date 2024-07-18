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رئيس اتصالات النواب: برنامج الحكومة الجديدة كله تحديات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 05:25 مساءً - وصف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة بأنه برنامج تحديات، متابعا: "نحن أمام حكومة تحديات، وعلى سبيل المثال قطاع الاتصالات شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة، ومرتقب مزيد من التقدم فى واحد من القطاعات الحيوية".
وأضاف بدوى، أن الحكومة تستهدف مزيد من التقدم فى قطاع الاتصالات من أجل تحقيق المزيد من الخطوات الجادة للرقمنة والتطور التكنولوجى بما يتواكب مع متطلبات العصر، وإنشاء العديد من المدارس التكنولوجية".

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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