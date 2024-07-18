حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 06:35 مساءً - ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن موسكو قد تنشر صواريخ نووية إضافية ردا على نشر واشنطن صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.

روسيا تستعد لنشر صواريخ نووية ردا على تحركات أمريكا في أوروبا

وأضاف سيرجي ريابكوف: "أن موسكو قد تنشر صواريخ نووية إضافية ردا على نشر واشنطن صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا".

وتابع: "إذا رأى ممثلو الحكومة الألمانية أنه من الممكن التصعيد قرب مقاطعة كالينينجراد الروسية المحاذية لألمانيا، فإننا سنرد على هذه التدابير بالطريقة التي نراها مناسبة".

واستطرد: "للأسف حتى الآن ما زال الغرب يبحث على ذريعة يتهمنا بها بالمساس بأمنه، وهذا محزن، لكن لن يثنينا عن حل المهام المتعلقة بضمان أمننا على الحدود الروسية ومنطقة العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا.