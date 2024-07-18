محطة «شيويدابو» للطاقة النووية الصينية تبدأ بناء وحدة جديدة لتوليد الطاقة

بدأت محطة شيويدابو للطاقة النووية الصينية فى بناء وحدة الوحدة رقم 2 لتوليد الطاقة في مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" اليوم، الخميس، أن الوحدة رقم 2 لتوليد الطاقة التي تبلغ قدرتها المركبة 1.29 غيغاواط، هي الرابعة التي يبدأ بناؤها في محطة الطاقة الواقعة في مدينة هولوداو، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2029 وستستخدم وحدة توليد الطاقة الجيل الثالث المطور محليا لمفاعل الماء المضغوط، الذي يتميز بسلامة وأداء محسنين.

وأضافت أن شيويدابو تعد ثاني محطة للطاقة النووية في شمال شرقي الصين وهي معقل للصناعات الثقيلة وتعمل على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ويبلغ إجمالي استثمارات محطة شيودابو للطاقة النووية 140 مليار يوان (حوالي 19.6 مليار دولار أمريكي)، وقد تم تصميمها لتحتوي على ستة مفاعلات للمياه المضغوطة بسعة إجمالية مركبة تبلغ 7.6 جيجا واط وعند انتهاء بنائها بالكامل، ستتمكن المحطة من توليد 54 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء سنويا.

ويتم استثمار محطة الطاقة النووية من قبل الشركة الوطنية الصينية المحدودة للطاقة النووية، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وبدأ بناء أول وحدتين لتوليد الطاقة في محطة الطاقة النووية في عام 2021، بينما بدأت وحدة توليد الطاقة الثالثة، الوحدة رقم 1، في البناء في نوفمبر عام 2023.