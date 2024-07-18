لأول مرة في مصر.. تقديم برنامج دراسي جديد للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

جدة - نرمين السيد - وقع رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبوالمجد، والمشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية الدكتور أحمد الحيوي، خطاب نوايا للتعاون في تقديم برنامج جديد للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بالجامعات التكنولوجية لأول مرة في مصر.





شهد التوقيع الدكتورة عزة شكري عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة جامعة بني سويف ونخبة من الأساتذة والباحثين من الجانبين.

من جانبه، قال الدكتور إسلام أبوالمجد، إن البرنامج الجديد المُزمع إنشاؤه يعُد هو الأول من نوعه بجميع الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة في حاجة إلى الفنيين من خريجي هذا البرنامج، حيث أن العديد من مُنتسبي الهيئة لهم أفكار ومشاريع تحتاج إلى خريجي هذا البرنامج المُتخصص للوصول بهذه التكنولوجيات إلى أعلى دقة وأعلى مستوى، مؤكدا أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.

واستعرض رئيس الهيئة أهمية إستراتيجية TVET إفريقيا التي شارك في إعدادها، حيث تم وضع التعليم الفني والجامعات التكنولوجية في مصر كنموذج يُحتذى به ويمكن أن يتم تطبيقه في مختلف دول قارة إفريقيا، حيث تم إقرار الاستعانة بالتجربة المصرية في إنشاء الجامعات التكنولوجية لدعم إفريقيا؛ بهدف دمج وتحسين نظام التعليم والتدريب المهني والتقني كعامل أساسي لرفع كفاءة العناصر البشرية المؤهلة والمُدربة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الحيوي، أن خريج برنامج الفضاء والاستشعار من البُعد من الجامعات التكنولوجية سيوفر للمجتمع المصري العديد من الفنيين المُتخصصين في مجال الفضاء والاستشعار من البُعد، وهو يعتبر برنامج متكامل حيث تتعاون فيه جامعة تكنولوجية مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وجامعة بني سويف.

وأضاف أن خريجي الجامعات التكنولوجية يتم التحاقهم بنقابة التكنولوجيين الخاصة بهم، مؤكدًا أهمية ربط التعليم الفني بالتعليم التكنولوجي، موضحا أنهم بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار من البُعد؛ لإنشاء برنامج جديد للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج من الممكن أن يمتد للجامعات الأخرى.

بدوره، أكد الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة جامعة بني سويف، أن هذا البرنامج سيكون مميزًا ومن المُتوقع أن يلتحق به العديد من الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتقدم تدريبات عملية لتأهيل مهارات الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.