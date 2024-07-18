بسبب التكلفة المرتفعة.. ناسا تلغي مهمة للقمر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها لن ترسل مركبتها الجوالة إلى القمر، مشيرة إلى أن تأجيل الإطلاق يأتي بسبب التكاليف المرتفعة.





وقالت الوكالة، في مؤتمر صحفي، فجر اليوم الخميس، إن المشروع المعروف اختصارًا باسم (فايبر) سيتم إيقافه بعد مراجعة داخلية شاملة، وذلك في ظل تصاعد التكاليف والزيادات المحتملة في التكاليف المستقبلية، بحسب ما جاء في "القاهرة الإخبارية". وكان من المقرر أن تطلق المركبة في بداية الأمر أواخر عام 2023، إلا أن الإطلاق تأجل حتى العام الحالي. وتوقعت وكالة "ناسا" أن يتم الإطلاق في سبتمبر 2025.

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