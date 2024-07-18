نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد ومحمد ثروت وندى موسى في "التجربة المكسيكية" لأول مرة الليلة على ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم الكوميدي "التجربة المكسيكية" بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وندى موسى، وليلى عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، وإخراج شادي على.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة إلى أوروبا، حيث يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات.

الفيلم يعاد عرضه غدًا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم جوازة توكسيك بطولة محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



تعاون ليلى علوي وبيومي فؤاد



ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معًا فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، وفيلم "شوجر دادي" عام 2023، وفيلم "جوازة توكسيك" هذا العام.