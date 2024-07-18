نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي يسلم مهامه لرئيس الجمهورية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحزب الشيوعي الفيتنامي أن رئيس الجمهورية، تو لام، تسلّم رئاسة الحزب من زعيمه، نغوين فو ترونغ، الذي سيخضع للعلاج.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه الخطوة غير العادية تأتي بعد أشهر من التكهنات بأن صحة ترونغ كانت تضعف.

ولم يوضح الحزب نوع المعاملة التي يتلقاها، ولم يكن لدى المتحدث باسم وزارة الخارجية أي معلومات إضافية ليشاركها عندما سئل في مؤتمر صحفي عن حالته.

وينظر إلى لام، الرئيس السابق للأمن الداخلي، على نطاق واسع على أنه المرشح الأبرز ليحل محل ترونغ عندما تنتهي فترة ولايته في عام 2026.

وقد كلفه المكتب السياسي القوي للحزب برئاسة مؤقتا "عمل اللجنة المركزية للحزب والمكتب السياسي والأمانة العامة"، حسب بيان للمكتب المركزي للحزب.

وقال نجوين خاك جيانغ، الخبير في شؤون فيتنام في معهد ISEAS-Yusof Ishak البحثي ومقره سنغافورة: "بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن لام لديها أكبر فرصة يتصبح رئيسا للحزب بالنيابة حتى عام 2026".

ولكي يتم تعيين لام رسميا كرئيسة للحزب بالنيابة، ستكون هناك حاجة إلى قرار جديد من المكتب السياسي.

ودعا المكتب السياسي في بيانه، الخميس، الحزب والجيش والشعب إلى "الثقة المطلقة في قيادة الحزب".

يشار إلى أنه على الرغم من أن فيتنام ليس لديها رسميا حاكم أعلى، إلا أن رئيس الحزب يشغل أقوى منصب في الدولة. ويتولى ترونغ (80 عاما) هذا المنصب منذ عام 2011.