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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، ردا على المخاوف بسبب عمره: “مع التقدم بالسن تأتي الحكمة”، وفقا لقناة العربية.

وكشف طبيب الرئيس الأمريكي عن آخر تطورات الحالة الصحية لبايدن، موضحًا أن الرئيس يعاني من أعراض كورونا في الجهاز التنفسي العلوي.

تشمل هذه الأعراض سيلان الأنف والسعال، وهي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الطبيب أن الأعراض التي يعاني منها بايدن خفيفة حتى الآن، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على حالته العامة.