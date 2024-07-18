نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواهب كورال الشباب والأطفال بمصاحبة البالية في أوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر يحييه كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصل البالية تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 20 يوليو على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية”.



مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها:"الليلة الكبيرة، زوروني كل سنة مرة، شد الحزام، مستنياك، اكدب عليك، طاير ياهوى،اتفرج على الحلاوة، توتة توتة، آخر ايام الصيفية، الطبطبة، وحشتني، حلف القمر، كلمة حلوه، نسم علينا، زي ما هي، على حسب وداد، سهر الليالي، ع اليادي وعيون القلب".

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون والكمان الشرقي كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.