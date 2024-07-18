نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ليلة مميزة مع العود المصري في بيت السحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، حفلًا فنيًا يحمل عنوان "ليلة مع العود المصري" للفنان هشام عصام، وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس 18 يوليو.

مجموعة من المؤلفات الموسيقية الشهيرة

يقدم هشام عصام خلال الحفل مجموعة من المؤلفات الموسيقية الشهيرة، مستعرضًا أعمالًا لرموز موسيقية مصرية مثل: عبده داغر وعمار الشريعي، إلى جانب مجموعة من الألحان الغنائية المعروفة عربيًا.

كما يتضمن البرنامج تقديم مجموعة من مؤلفاته الخاصة، مثل "طيور" و"ووتر" و"القاهرة باللاتيني".

نبذة عن العواد هشام عصام

جدير بالذكر أنَّ هشام عصام تخرج من كلية التربية الموسيقية عام 2005 وحصل على درجة الماجستير في الموسيقى العربية عام 2018، يتمتع بخبرة واسعة من خلال مشاركته في حفلات محلية ودولية، حيث يتميز بأسلوبه الفريد في العزف على العود.

يشاركه في هذه الأمسية مجموعة من الموسيقيين المتميزين، منهم أحمد أمين على الكنتراباص ومحمد عبد الله على البيانو.

