نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا حداد تستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ديانا حداد، لإحياء حفل غنائي مميز ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم 10 أغسطس 2024. يعد هذا الحفل من أبرز الفعاليات المنتظرة في المهرجان، حيث تقوم ديانا حداد بتحضير مجموعة كبيرة من المفاجآت لجمهورها.

أسعار التذاكر وطرق الحصول عليها

تتراوح أسعار التذاكر بين 300 و800 جنيهًا، يمكن للراغبين في حضور الحفل الحصول على التذاكر من خلال موقع "تذكرتي"، الذي يتيح الحجز بسهولة وسرعة.

مفاجآت ديانا حداد لجمهورها

تجهز ديانا حداد لجمهورها مجموعة كبيرة من المفاجآت، ما يزيد من حماس وانتظار عشاقها لهذا الحدث الفني الكبير.

يعتبر هذا الحفل فرصة مميزة للاستمتاع بأجمل أغاني ديانا في أجواء مهرجان العلمين الفريدة، من أبرز الأغاني التي ستؤديها ديانا حداد في هذا الحفل، هي أغنيتها الجديدة "الناس الحلوة".

وحققت أغنيتها الجديدة "الناس الحلوة" نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، وتخطت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتحدث عنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تميزت بكلماتها المناسبة لأجواء الصيف وألحانها المميزة التي تعكس أسلوب ديانا الفريد.