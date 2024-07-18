نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يكشف عن مفاجأة جديدة في "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد سعد عبر برنامجه "بيت السعد"، الذي يُعرض حاليًا على مجموعة قنوات MBC، عن مفاجأة جديدة.

كشف سعد أنه يعمل حاليًا على إعادة إنتاج فيلم "إشاعة حب"، الذي قدمه سابقًا النجوم عمر الشريف، يوسف وهبي، سعاد حسني، وعبد المنعم إبراهيم.

استضافة محمد هنيدي وتفاصيل المشروع

جاء هذا الإعلان خلال استضافة الفنان محمد هنيدي في إحدى حلقات البرنامج، أوضح هنيدي أنه كان ينوي إعادة تقديم الفيلم، وأنه كان من المخطط أن يشارك في البطولة الفنان الراحل عمر الشريف في الدور الذي أداه الراحل يوسف وهبي.

حفلات أحمد سعد الناجحة

أحيا الفنان أحمد سعد مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي، حيث رفع شعار "كامل العدد" نظرًا للحضور الجماهيري الضخم، وكانت المفاجأة ظهور بنات أحمد سعد معه على المسرح، حيث اندهش الحاضرون بسبب الشبه الكبير بينه وبين ابنته مريم التي قدمها للجمهور، مؤكدين أنها نسخة طبق الأصل من والدها.

حفلات في دبي والبحرين

شارك أحمد سعد وتامر عاشور في حفل غنائي في دبي يوم 29 يونيو الماضي، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق النجمين.

قدم النجمان باقة من الأغاني القديمة والحديثة التي تعلق بها الجمهور، كما أحيا سعد حفلًا غنائيًا في البحرين يوم 20 يونيو، مقدمًا لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه.