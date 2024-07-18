تراجع أسعار الغاز في أوروبا
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الخميس، مع استمرار استقرار الإمدادات الجيدة وانخفاض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطلب المرتبط بالتدفئة.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، بلغ سعر العقود الآجلة القياسية في ختام تعاملات اليوم 2.8 في المائة بعد تراجعه بنسبة 3.8 في المائة خلال التعاملات السابقة.
وأوضحت الوكالة أن الطقس الحار يسيطر على أوروبا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فرانكفورت 30 درجة مئوية في الأيام المقبلة، في حين ستصل درجة الحرارة في مدريد إلى حوالي 40 درجة مئوية.
ويشار إلى أنه اعتبارًا من عام 2025، سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض في السوق وبالتالي انخفاض أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبية، خاصة طوال الفترة 2026-2028.
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