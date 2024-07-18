مش بس أكل وشرب.. التحالف الوطني ينظم قافلة طبية للكشف على الأكثر احتياجا في الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 04:29 مساءً -

نظم التحالف الوطني في محافظة الغربية، قافلة طبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 274 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرية شبرابيل مركز السنطة، وقريتي كفر سبطاس عزبة المنسي بمركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

وأعلنت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .