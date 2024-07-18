مال وأعمال

عاجل.. إيرادات قناة السويس تتراجع 23% إلى 7.2 مليار دولار في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إيرادات قناة السويس تتراجع 23% إلى 7.2 مليار دولار في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يوليو 2024 01:11 مساءً - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان اليوم الخميس، أن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقابل 9.4 مليار دولار في 2022-2023، بانخفاض 23%.

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وقال رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية أمس الاربعاء، إن إيرادات القناة تضررت بشكل كبير جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن.

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واشار الى أن القناة تنتهج سياسة مرنة في التسعير وفي التعامل مع الشركات العالمية، وأنها ستظل البديل الأفضل والأكثر أمنا بالنسبة للتجارة العالمية.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري تراجع إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، مقابل 6.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

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وأرجع البنك المركزي المصري هذا الانخفاض بشكل أساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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