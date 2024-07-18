توقيع مذكرة تفاهم بين الامانة العامة والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 01:28 مساءً - قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية) بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلا الطرفين، وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني في مجال تطوير الإدارات الجمركية وتنمية التجـارة وتعزيز القدرات في التجارة العربية البينة على وجه الخصوص، وذلك من خلال إقامة الأنشطة والفاعليات من أجل تطوير وتأهيل المنافذ الجمركية للدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والارتقاء بالتجارة العربية البينية وتسهيل التجارة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل إقليمية وقطرية عربية في مختلف مجالات السياسات التجارية، وكذلك إعداد الدراسات والدلائل الاسترشادية الموحدة التي تدعم تنمية التجارة العربية البينية.

قام سعادة السفير د./ علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالتوقيع على مذكرة التفاهم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومثل جانب الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين سعادة د./ ممدوح الرفاعي – رئيس الاتحاد.

وتضمنت مذكرة التفاهم آليات تنفيذ الأهداف المحددة في المذكرة من خلال تعيين نقاط اتصال للطرفين معنيين بإعداد خطة عمل سنوية مفصلة مع آلية واضحة للتنفيذ لكل موضوع من الموضوعات ذات الصلة بمذكرة التفاهم، كما تم الاتفاق على أن تكون مدة سريان هذه المذكرة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.