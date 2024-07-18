شاهد.. إطلالة أنيقة للفنانة مي سليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 02:25 مساءً - شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة وسط الخضراوات من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكانت ترتدي مي بليزر باللون الأبيض، وخصلات شعرها منسدلة على كتفيها،مما نالت الإطلالة إعجاب متابعيها وإعجاب الفنانة درة

وقد شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة من خلال “ستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

والتقطت مي الصور من الطيارة، واعتمدت الشعر المفرود على كتفيها، وكانت ترتدي بليزر باللون الأبيض.

ونشرت الفنانة مي سليم صورة عبر حسابها‎ عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

‎وكتبت عليها: "أغنية جديدة استنونا، كلمات احمد عيسى، لحن مدين، توزيع امين نبيل، مهندس صوت جورج يعقوب، انتاج كان ستوديو".