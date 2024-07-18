وزير الطيران المدني يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Thales الفرنسية العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 03:31 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السيد هيرفي دامان نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة البرية والجوية لمجموعة Thales العالمية والوفد المرافق له وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف أنشطة الطيران المدني؛ وذلك بحضور قيادات وزارة الطيران والشركة القابضة للمطارات.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور " سامح الحفني" بوفد الشركة الفرنسية، معربًا عن امتنانه بهذه الزيارة التي تأتي في ضوء اهتمام قطاع الطيران المدني بالإستفادة من الخبرات العالمية في مختلف التخصصات والأنشطة التي تتميز بها الشركة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي والاتصال والأمن السيبراني وأنظمة الملاحة الجوية وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

وأعرب وزير الطيران المدني عن تقديره للتعاون المشترك بين الجانبين والذي استمر على مدار سنوات عديدة، موضحًا أن هذا التعاون سيُسهم في فتح آفاق أوسع من الشراكات الفعالة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق والتنسيق علي عقد ورش عمل ودورات تدريبية وذلك لأول مرة بين الشركة الفرنسية لما لها من خبرات كبيرة في مشروعات الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة ذات الصلة بهذا المجال، وذلك في إطار خطة وزاره الطيران لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ونظم الاتصالات والملاحة الجوية.

ومن جانبهم أبدى مسئولي الشركة إعجابهم الشديد بما شاهدوه من طفرة كبيرة تشهدها الدولة المصرية في كافة المجالات؛ مشيدين بالحي الحكومي والمباني المعمارية والإدارية والمساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضاهي أحدث العواصم العالمية؛ معربين عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية خلال فترة قياسية.

كما أعرب الوفد الفرنسي عن ثقتهم واعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة مضت، مؤكدين على أن الشركة لديها تاريخ مشرف في التعاون مع الجانب المصري من خلال الدعم التقني لأنظمة الملاحة العاملة بالمجال الجوي المصري، معربين عن تقديرهم للجهود المصرية في مجالات تحديث نظم الإتصالات وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الطيران المدني؛ كما أشاروا إلى أن اللقاء القادم من المنتظر أن يكون بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر القادم حيث ستشارك الشركة بجناح متميز فى هذا الحدث الكبير.