الدكتور سلامة داود: جولة فضيلة الإمام الأكبر الناجحة في قارة آسيا تؤكد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 03:31 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الجديد برئاسة الدكتور عباس شومان؛ لتهنئة فضيلته بنجاح جولته التاريخية لجنوب شرق آسيا، وبحضور فضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف عضو مجلس إدارة الرابطة، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسيد اللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والسيد اللواء أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق.

وقدم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لجهوده المخلصة في خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالنجاح الكبير الذي حققته جولة فضيلة الإمام الأكبر لدول جنوب شرق آسيا، التي شملت (ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا)، مؤكدًا على أن هذه الجولة في قارة آسيا تعكس وتؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف، وأنه القوة الناعمة لمصر والعالم الإسلامي.