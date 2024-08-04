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تراجع بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على تراجع مؤشرها العام 143.45 نقطة ليبلغ مستوى 7070.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.99 في المئة. تراجع بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على تراجع مؤشرها العام 143.45 نقطة ليبلغ مستوى 7070.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.99 في المئة. وتم تداول 213.5 مليون سهم عبر 14537 صفقة نقدية بقيمة 53.8 مليون دينار كويتي (164 مليون دولار امريكي ). وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 69.14 نقطة ليبلغ مستوى 6002.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.14 في المئة من خلال تداول 72.4 مليون سهم عبر 4790 صفقة نقدية بقيمة 8.6 مليون دينار (26.2 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 170.12 نقطة ليبلغ مستوى 7695.34 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2.16 في المئة من خلال تداول 141.16 مليون سهم عبر 9747 صفقة بقيمة 45.2 مليون دينار (137.8 مليون دولار). في موازاة ذلك نزل مؤشر "رئيسي 50" بنحو 76.48 نقطة ليبلغ مستوى 5862.19 نقطة بنسبة انخفاض 1.29 في المئة من خلال تداول 46 مليون سهم عبر 3056 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار (18.9مليون دولار).

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