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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 39653 قتيلا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:33 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 39653 قتيلا و91535 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وجاء في تقرير صحة غزة اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 66 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار التقرير إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 39653 شهيد و 91535 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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