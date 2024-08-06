صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 39653 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:33 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 39653 قتيلا و91535 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وجاء في تقرير صحة غزة اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 66 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار التقرير إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 39653 شهيد و 91535 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".