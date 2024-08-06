صحة غزة: 33 شهيدا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 33 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق منفصل، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي إلى توحيد الداخل الأمريكي لاستمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية.

والجدير بالذكر، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت شن عملية عسكرية تحت مسمى طوفان الأقصى على المستوطنات الإسرائيلية، وذلك رداً على حملات الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.