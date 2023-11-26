نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. تفاصيل مرض طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل مرض الفنان طارق عبد العزيز..



مرض الفنان طارق عبد العزيز

وعان الفنان طارق عبد العزيز من بعض المشاكل في التنفس وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، تم حجزه في الرعاية في أحد المستشفيات، لظهور مشاكل في رسم القلب الذي أجراه، ومن المقرر أن يجري غدا الخميس قسطرة في القلب، وأنه بحالة جيدة وفي انتظار نتائج القسطرة.

تفاصيل الحالة الصحية لاخر ايام طارق عبد العزيز

وكان الفنان طارق عبد العزيز قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.. وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.. وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

جدير بالذكر، أن مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، هو اخر اعمال الفنان طارق عبد العزيز، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.