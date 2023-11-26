نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. "ذاكرة الوطن" يناقش ثقافة المقاومة في بيت السحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "ذاكرة الوطن" والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي.



صالون ذاكرة الوطن

يناقش الصالون أحداث العدوان الصهيوني قطاع غزة بفلسطين المحتلة، وطبيعة ثقافة المقاومة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.

أبرز المشاركين



بمشاركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو (أحد قيادات منظمة فتح الفلسطينية) والأديب المصري الدكتور السيد نجم، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.