"الحزن عميق ياطارق".. نجوم الفن يودعون طارق عبدالعزيز

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أحمد جودة - القاهرة -

توفي منذ ساعات قليلة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتم تحديد موعد صلاة الجنازة وقد أعلن عنها الفنان الشاب عزوز عادل من خلال خاصية الآستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور عزوز عادل:

وكتب:" صلاة الجنازة على الاخ والفنان طارق عبد العزيز غدًا الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلى الجانب الآخر حرص عدد كبير من نجوم وصناع الفن على توديع صديقهم من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وعبروا عن حزنهم بكلمات مؤثرة.

حيث كتبت درة:" ‏إنا لله وإنا اليه راجعون

خالص العزاء لأسرة وأصدقاء الزميل طارق عبد العزيز

و ندعو الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وقال محمد أنور:" لا حول ولا قوه الا بالله

ربنا يرحمه يارب ويدخله فسيح جناته".

وحرص حمادة هلال على نعي طارق عبد العزيز وكتب:" ‏الله يرحمك يا احن شخص الله يرحمك ياللي بتحب الحق الله يرحمك يا صاحبي إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز.

وكتبت دينا فؤاد:" إنّا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في رحيل الزميل العزيز طارق عبد العزيز..الله يرحمك ويلهم أهلك وأحبابك الصبر".

أما المخرج خالد جلال كتب:" العزيز الغالي صديق العمر طارق عبد العزيز في ذمة الله.. الحزن عميق يا طارق …. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي الطيب".

وقالت زينة:" ربنا يرحمك ويغفرلك يا طارق ويا رب يصبر اسرتك الكريمة ويصبرنا جميعًا ادعوله بالرحمة".

وكتب خالد سرحان:" لا حول ولا قوة الا بالله متغلاش علي ربنا يا طارق إن لله وان اليه راجعون الفنان طارق عبدالعزيز في ذمة الله.

نعي نقابة المهن التمثيلية:

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل إيه”، الذي تم عرضه ضمن الموسم الشتوي الماضي على قناة dmc، حيث جسد دور شوقي المحامي وابن خالة ايناس التي جسدتها صابرين ويعمل على مساعدة زوجها في إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهونها، وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول عبد الله الفلاني الذي يعمل كمهندس صوت في الاذاعة وليه اربع بنات ويواجه العديد من المشاكل.