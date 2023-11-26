نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. قصة حب نور الشريف وبوسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم بعيد ميلاد الفنانة بوسي، والتي تعد إحدى أهم النجمات التي وضعن بصمة في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت مسيرة شهدت تألقها في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وأستطاعت أنت تقدم الكثير من الأدوار التي تنوعت ما بين الحب والرومانسية والأدوارة الجدية، وتزوجت من فنان كبير وعريق فنيا وهو "نور الشريف" ليشكلا ثنائي مميزة في الحياة الزوجية والفنية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة حب نور الشريف وبوسى..

قصة حب نور الشريف وبوسى

بدأت قصة حب نور الشريف وبوسى من طرف نور الشريف الذى كان يداوم على الحضور إلى ماسبيرو، وفى إحدى المرات شاهد الفتاة الصغيرة تنتظر دورها فى برنامج “جنة الأطفال مع شقيقتها، وشاءت الأقدار أن يجتمعا مرة أخرى فى الستينات مع تصوير مسلسل “القاهرة والناس” وكانت بوسى 15عام، وهنا بدأت شرارة الحب، وأصر والدها على الرفض حتى أقنعه أصدقاء العائلة ومنهم المخرج عادل صادق، ولكن في النهاية وافق وكانت خطبتهما فى يوم عيد ميلادها، تزوجا عام 1972 وأنجبا سارة، ومي، اضطرت بوسي لبيع شبكتها فى يوم الزفاف لأن والدها أصر على كتابة مبلغ كبير لمؤخر الصداق، وبالتالى احتاج نور للمال لإتمام إجراءات عقد القران، ولكن لحسن الحظ لم يلاحظ والدها ذلك، وبدأت حياتهما فى شقة صغيرة تلائم ظروفهما المادية ولكن حبهما لم يخفت يوما.

أشهر أفلام نور الشريف وبوسى

وتعاون الثنائي نور الشريف وبوسى في الحياة والسينما لأكثر من 33 عاما قدما خلالهما عدة أعمال شهيرة منها الضحايا، وآخر الرجال المحترمين، دائرة الانتقام، والعاشقان، وأسسا معا شركة إنتاج مشتركة، أما على المستوى الشخصى فقد أنجبا سارة والتى تعمل فى مجال الإخراج، ومى التى قدمت عدد من المسلسلات مع والدها الراحل نور الشريف، ويعد أشهر أفلامهما هو “حبيبى دائما ” إنتاج عام 1980 من إخراج حسين كمال، ويعد من أهم الأفلام الرومانسية فىى تاريخ السينما.

طلاق وعودة نور الشريف وبوسى

ويذكر ان الثنائي نور الشريف وبوسى قد انفصلا عام 2006، بعد زواج دام حوالى 34 عاما واستمر الانفصال 9 سنوات حتى عادا لبعضهما فى بداية عام 2015، وفى فترة مرضه الأخيرة قررا ان يعودا لبعضهما وهو ما وافقته عليه بوسى وبالفعل عادا سويا ولكن القدر لم يمهلهما استمرار قصة الحب اكثر من ذلك حتى رحل نور الشريف بعد إصابته بمرض السرطان فى 11 أغسطس 2015.

