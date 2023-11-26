نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مع السلامة يا ابن خالي".. بكلمات مؤثرة حسام داغر يودع طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير طارق عبد العزيز، عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين” والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

عبّر الفنان حسام داغر عن صدمته وحزنه الشديد لتلقيه نبأة وفاة طارق عبد العزيز، وكتب على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “طارق بجد مش معقول سبحان من له الدوام كنا تاعبنين سوا في نفس الوقت من كام شهر لما أنا دخلت المستشفى وأنت عملت عملية القسطرة، ومع ذلك قعدنا ساعة نتكلم في تليفون نطمن على بعض وتحكيلي اللي حصل معاك كله.. كنت مسجلي على موبايلك حسام ابن عمتي بسبب كلامك مع ماما زمان وطلعتوا من نفس البلد في سوهاج وإنها تقربلك وفي مقام عمتك”.

وتابع داغر: “جمعنا مواقف كتير وصحوبية كتير وضحك كتير وحب كتير مش مصدق نفس آخر مرة شفتك في مهرجان العلمين وفضلت تتطمن عليا وأنت اللي فيك مكفيك، طول عمرك صاحب صاحبك وجدع أنا مش مصدق الجدعان الكويسين بيمشوا كلهم، قلبي مبقاش مستحمل، لنا الله يارب وصبرني على وجع الفراق والسلام أمانة لماما ووالدك وكل اللي سبقونا مع السلامة يا طارق يا حبيبي مع السلامة يا ابن خالي”.

نجوم الفن يودعون طارق عبد العزيز من أمام ثلاجة الموتى

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على إلقاء نظرة الوداع الأخير على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من أمام ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات، وكان أبرزهم الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الساعات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز



وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.