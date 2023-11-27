عايدة رياض تعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة عايدة رياض، حالة من النشاط الفني حيث تستعد لتصوير دورها في مسلسل "بيت الرفاعي "بطولة أمير كرارة، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

مشاركة عايدة رياض في مسلسل “إقامة جبرية”



كما انتهت عايدة رياض من تصوير مشاهدها في مسلسل “إقامة جبرية”، بطولة الفنانة هنا الزاهد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

تصريحات عايدة رياض

وفي سياق آخر، حلت الفنانة عايدة رياض، مؤخرًا ضيفة في برنامج " الستات" المذاع على شاشة النهار الفضائية، وتحدثت عن زواجها من المطرب الراحل محرم فؤاد، وتجارب الحب الحقيقي في حياتها وإصابتها بمرض السرطان، كما تحدثت عن الزعيم عادل إمام.

ما سبب زواج عايدة رياض من محرم فؤاد؟



وتحدثت عايدة رياض عن زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، قائلة:" تزوجت من الفنان الراحل محرم فؤاد كيدًا في نجم بفريق الكرة بنادي الزمالك، المقصود من الموضوع مكنش محرم فؤاد بس هي جت كده".

وتابعت:" كان نجم الزمالك هو حبي الثاني بعد زميل ليا بفرقة رضا وهو شوقي نعيم، ولكن أسرة نجم الزمالك كانت رافضة الزواج".

وأكدت عايدة رياض على أنها أحبت محرم فؤاد بشكل كبير بعد زواجهما بستة أشهر، موضحة أن زواجهما استمر لمدة 13 سنة.

ما سبب ضرب محرم فؤاد للفنانة عايدة رياض في باريس؟



تحدثت عايدة رياض عن تعرضها للضرب من محرم فؤاد، قائلة:" تعرضت للضرب من محرم فؤاد في باريس خلال فترة الخطوبة، بسبب غيرته من الحديث عن عودتي لحبي الثاني نجم الزمالك".

وتحدثت عايدة رياض عن مرضها بالسرطان، قائلة:" أخويا توفى بالسرطان وأنا كنت مريضة بنفس المرض قبل منه، أصبت بالسرطان في 2015 وهو عانى من سرطان الدم في 2016 وتوفى، ولما اتقال ليا إني مريضة سرطان اتخضيت شوية وبعد 3 سنين من الشفاء أعلنت تجاوز محنة المرض".

وتابعت:" أنا كنت عارفة إني خلاص هرحل وأتوفى علطول بسبب المرض بس ربنا أعطاني سكينة ورضا وقناعة وفي الفترة دي قربت أكتر من ربنا، وبعد لما تجاوزت المرض حسيت بنوع من الزهد في الحياة".