نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم 27 نوفمبر بعيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، تعد من الفنانات اللواتي حرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية المميز والشهيرة، والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى، وحرصت على الظهور بشكل مميز ولافت وكانت تتميز بظهورها المختلف وملامحها الجميلة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات فريدة سيف النصر..

زيجات شيرين سيف النصر

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي "عبد العزيز الإبراهيم"، شقيق صاحب محطة "إم بي سي"، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا زواجها انتهى بالطلاق، تزوجت للمرة الثالثة عام 2010 من جراح التجميل رائف الفقي لكنهما انفصلا بعد عام من زواجهما ‏توفيت والدتها عام 2011 لتدخل في حالة اكتئاب حادة استمرت فترة طويلة قررت على إثرها اعتزال الفن نهائيًا والانتقال للعيش في ‏الأردن استمر اعتزالها للفن حتى يومنا هذا كما انقطعت أخبارها الفنية تمامًا شاركت في أكثر من 20 عمل فني بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

صفات تميز شيرين سيف النصر

يعرف عن شيرين سيف النصر أنها تحمل صفات برج القوس الناجح، الذي يبحث دائمًا عن التطور ومحب للحياة والسفر، تعد من ضمن أجمل فنانات السينما المصرية، وتتسم بالعديد من الصفات الممميزة في شخصيتها فهي خفيفة الظل، وهادئة الطباع كما كان يظهر في اعمالها الفنية، محبوبة جدًا، والصديقة المفضلة لدى الكثير من الناس، يجب أن تعطيها الثقة وأن تكون شخص حنون عليها، تعمل على اختيار الأشخاص الحقيقية الذين يريدون الأستقرار والهدوء، لذلك هي تنظر الشخص المناسب والدخول معه في علاقة مريحة إذا كانت العلاقة صداقة أو حب، كما تتميز بابتسامتها الجذابة، وثقتها بنفسها، وصدقها، وروحها الحرة، حيث إنّها لا تهتم بما يفكّر النّاس به، إذ تفعل ما تريد وقتما تريد.

أعمال شيرين سيف النصر

الأفلام: الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب والعذاب، كلهم في جهنم، سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام.

المسرحيات: خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان، بودي جارد.

المسلسلات: المتهم بريء، العرضحالجي، من الذي لا يحب فاطمة، غاضبون، مذكرات شوشو، المال والبنون - الجزء الثاني، على باب الوزير، شقة الحرية، النوارس والصقور، اللص الذي أحبه، الوشاح الأبيض، صراع الأقوياء، البيضاء، أصعب قرار.