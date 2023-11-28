محمد سعد يعود لموسم الرياض بمسرحية ”علي بابا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - يستعد الفنان محمد سعد، لعرض أحدث أعماله المسرحية «علي بابا»، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تأتي للمرة الثانية بمشاركته في موسم الرياض، بعدما شارك به منذ عامين.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب محمد سعد، نجمة مسرح مصر ويزو ودارين حداد وسامي المغاوري وحسن عبدالفتاح.

وكان تركي آل الشيخ نشر على «الإنستجرام»: "مسرحية علي بابا يقدمها النجم محمد سعد، ومجموعة من أبرز الفنانين على مسرح بكر الشدي، استمتعوا بالعرض من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر".