سامي مغاوري ينضم لـ مسلسل ”العتاولة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - انضم الفنان سامي مغاوري، لفريق عمل مسلسل "العتاولة" والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل ويضم 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يسرد قصة شقيقين هما السقا وطارق لطفي يدخلان في صراعات بالعمل ويظهران خارجين عن القانون.

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من الفنانين منهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقان أعداء، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

ويشارك الفنان سامي مغاوري، أيضا بمسلسل "نعمة الأفاكاتو" بطولة الفنانة مي عمر، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.