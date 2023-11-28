ثقافة السويس تناقش الذكاء الاصطناعى والحفاظ علي الهوية المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - اقيمت محاضرة بعنوان “الذكاء الاصطناعى والحفاظ علي الهوية المصرية” حاضر بها أسامة عبد الفتاح، بمدرسة الشهيدة إيمان حجو الابتدائية، بحضور مدرسة طه حسين الابتدائية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالسويس برئاسة ياسر عمارة.

الذكاء إلاصطناعي والحفاظ على الهوية المصرية

جاء ذلك برعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلانى و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله،بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

استخدام مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقد أشار أن استخدام مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية وترسيخ مكانة مصر بوصفها طرفًا دوليًا فاعلًا في ذلك المجال. ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على التفاعل مع معطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية كل يوم.



وتسعى رؤية الاستراتيجية القومية للمحتوى الرقمي العربي إلى خلق محتوى رقمي عربي إبداعي يحافظ على الهوية المصرية بما يخدم التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة، وذلك عن طريق تمكين المحتوى الرقمي العربي وتعزيزه كجسر للتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة في ظل تحديات عصر العولمة.



وقد أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017- 2021)، وهي تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري.