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موعد إنطلاق أولى عروض مسرحية "النقطة العميا" لـ أحمد فؤاد

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القاهرة - محمد ابراهيم - تفتتح مسرحية "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير  فريدريش دورينمات، أولى عروضها يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر في تمام الساعة الـ 7 مساءً على مسرح الغد بالبالون.

تفاصيل عرض مسرحية "النقطة العميا"


العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.


"النقطة العميا" بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

أسعار تذاكر "النقطة العميا"


ومن المقرر أن يقدم العرض يوميا خلال الفترة المقبلة، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيهًا.


تدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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