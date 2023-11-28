نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة جمال سلامة تهدي الأوبرا بيانو والدها ومجموعة من مدوناته الموسيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية السيدة سونيا ابنة الموسيقار جمال سلامة حيث أهدت للأوبرا الة البيانو الخاصة بوالدها إلى جانب عددًا من المدونات الموسيقية التى كتبها الراحل الكبير بعضها بخط يده.

سونيا جمال سلامة تؤكد على حفظ وصوت الإهداء

وأكدت سونيا جمال سلامة قدرة دار الأوبرا على حفظ وصون الإهداء، وأشارت أن الة البيانو أبدع والدها من خلالها الكثير من مؤلفاته الشهيرة، مضيفة ان مجموعة المدونات تروى ملامح المسيرة الفنية للموسيقار الراحل وتضم أعمالًا بارزة اضاءت تاريخ الموسيقى الحديثة والمعاصرة.

سونيا جمال سلامة

سونيا جمال سلامة ودكتور خالد داغر

سونيا جمال سلامة ودكتور خالد داغر

ومن جانبة أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أهمية وقيمة ومكانة الموسيقار جمال سلامة باعتباره أحد رموز الإبداع المصري، ووجه بوضع الة البيانو بمكان مميز بمبنى الأوبرا مع لوحة تعريفية تخليدًا للراحل وتقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة إلى جانب إعداد قسم خاص بالمكتبة الموسيقية لحفظ المدونات.

الجدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية في عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976، قدم الحانه لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي منهم صباح، سميرة سعيد، ماجدة الرومي، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم كما وضع موسيقى الكثير من الأعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور منها الحب وأشياء أخرى وفيلم حبيبي دائمًا، رحل عن عالمنا عام 2021 تاركًا مجموعة من الألحان الخالدة.