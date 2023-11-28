نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزن شديد.. دنيا عبد العزيز تؤدي واجب العزيز في الراحل طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مراسم عزاء الفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي عصر يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الرزاق، قبل قليل، وبدأ " معتصم عبدالعزيز" ابن الراحل، في استقبال المُعزيين، ووصلت الفنانة دنيا عبد العزيز لمكان العزاء منذ قليل وسيطر عليها الحزن الشديد، وكان سليمان عيد ومحمد الغيطي، أحمد السقا، الفنان كريم الحسيني أول الحضور.

حزن رواد السوشيال ميديا على طارق عبد العزيز

سيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفاة طارق عبد العزيز

و تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير، مسلسل وبقينا اتنين، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

دنيا عبد العزيز تنعي طارق عبد العزيز



ويذكر ان الفنانة دنيا عبد العزيز، قد نعت الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية، ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: خبر محزن صديقي وزميلي الغالي الفنان طارق عبدالعزيز في ذمة الله،، ادعوله بالرحمه الله يرحمك يا حبيبي".



أحدث أعمال دنيا عبد العزيز

وتشارك دنيا عبد العزيز في الجزء الرابع من مسلسل المداح، مع الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، خالد زكي، لوسي، أحمد ماهر، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، محمود عامر، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج، وآخرين، وكان آخر أعمال دنيا عبدالعزيز، هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم.