نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظروف غامضة تحجب رانيا يوسف عن حضور عزاء الراحل طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغيبت النجمة رانيا يوسف عن مراسم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي وافته المنية أمس أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، وعلى الرغم أن رانيا تشارك في دور بطولة بجانب الراحل، لم تظهر في العزاء، ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب خاصة في الحزن العارم الذي اجتاح الوسط الفني مؤخرًا.

تعد رانيا يوسف من أبرز الوجوه الفنية في المشهد الدرامي، وكان من المتوقع أن تكون حاضرة بقلبها الحزين في المناسبة الأليمة، ولكنها فاجأت الجميع بتغيبها الغامض، قررت الاكتفاء بنشر تدوينة نعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يوم الوفاة، حيث عبرت عن حزنها الشديد وتقديرها للراحل طارق عبد العزيز.

في المقابل، كانت جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز مليئة بالوجوه الفنية البارزة، حيث اكتظت المكان بالحضور الضخم من قبل نجوم الوسط الفني، سواء كانوا مرضى أم كبار وصغار. لقد تجمعوا لنعي فقدان فنان أثرى المشهد الفني بأعماله الرائعة، ولتأكيد حبهم واحترامهم لطارق عبد العزيز ولكن على الرغم من ذلك تظل أسباب غياب رانيا يوسف عن هذا الحدث الأليم غامضة، وتترك الجمهور في حالة من التساؤل والتأمل حول هذا القرار الذي جاء كصدمة في وسط حزن الوسط الفني.

تفاصيل العزاء

وأقيم العزاء فى مسجد الشرطة فى قاعة «الرزاق» منذ قليل فى الساعة السادسة مساء، أما عن الجنازة فقد شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاه الضهر، وقام عدد كبير من نجوم الفن بالمشاركة في تشييع جنازة طارق عبد العزيز، حيث تواجد محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، وغيرهم، وشارك أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى في رفقة جثمانه من المستشفى إلى مسجد الشرطة، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وكشف مصدر أن طارق قد أصيب بتشنجات مفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.



وفي سياق آخر، قرر صناع مسلسل "بقينا اتنين" إهداء العمل للراحل طارق عبد العزيز، والمسلسل مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامي

